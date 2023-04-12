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Ракурс
Трамп назвав своїх моральних авторитетів

путін, Сі і Кім — Трамп назвав своїх моральних авторитетів

12 кві 2023, 15:21
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путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин — так виглядають моральні авторитети Трампа. В інтерв’ю ще одному русофілу Такеру Карлсону він сказав, що це «кращі люди».


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Наші [американські лідери] такими ніколи не були. Вони найкращі у своїй грі, — наголосив він.

Такі думки колишній очільник Білого дому виразив у інтерв’ю 11 квітня на телеканалі Fox News. Трамп кожному з цієї трійки вручив почесну метафору.

Він зазначив, що вважає голову КНР Сі Цзіньпіна «блискучим», лідера Північної Кореї Кім Чен Іна — «найкращим», а президента рф володимира путіна — «дуже розумним».

Я бачив, як Путін любить Україну і розглядає її частиною росії. Але я казав: «Цього не буде, поки я президент», — розповів колишній президент.

Колишній глава Білого дому стверджує, що США могли б вигідно співпрацювати з росією, однак ініційоване демократами розслідування про втручання москви у вибори у 2016 році стало на заваді цьому.

Зазначимо, що скандальний президент неодноразово висловлювався щодо війни в Україні з росією. Так він заявляв, що за 24 години досягнув би миру в Україні, віддавши путіну окуповані території.

У новому інтерв’ю Трамп також заявив, що балотуватиметься у президенти наступного року, навіть якщо суд визнає його винним. В інтерв’ю Fox News екс-президент коротко відповів на запитання ведучого щодо його судової справи і зазначив, що її результат жодним чином не вплине на його плани йти на вибори у 2024 році.

Немає жодних обставин, які змусять мене відмовитися. Це не мій шлях, я на це не піду, — сказав Трамп.

Джерело: Ракурс


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