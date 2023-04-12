Міноборони Іспанії анонсувало передачу Україні танків Leopard 2

Німецькі важкі танки танків Leopard 2 A4. Фото: «Мілітарний»

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Іспанія планує відправити шість важких танків Leopard 2A4 в Україну вже найближчими днями.

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Доставка танків здійснюватиметься морем. Очікується, що ця бронетехніка прибуде до України до кінця квітня. Також українські Збройні сили отримають від данців 20 бронетранспортерів. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Pais.

Найближчими днями шість Leopard 2A4 вирушать до України, — заявила вона.

Також, за словами Роблес, ще чотири «Леопарди» зараз ремонтується. Іспанська влада докладатиме зусиль, щоб ця техніка у справному стані якнайшвидше опинилася в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни НАТО планують відправити в Україну два батальйони з німецькими бойовими танками Leopard-2 і чотири батальйони з Leopard-1. Таким чином ЗСУ загалом отримають 160 одиниць техніки.

А 10 квітня виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен заявляв, що до літа ЗСУ почнуть отримувати танки Leopard 1 з Данії, а в травні отримають САУ CAESAR з данських арсеналів.

Джерело: El Pais