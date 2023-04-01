Країни НАТО планують відправити в Україну шість танкових батальйонів Leopard

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Країни НАТО планують відправити в Україну шість танкових батальйонів Leopard.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни НАТО планують відправити в Україну два батальйони з німецькими бойовими танками Leopard-2 і чотири батальйони з Leopard-1, загалом буде передано 160 одиниць техніки.

Пісторіус розповів, що Польща спільно з союзниками відправить Києву два батальйони Leopard-2, де буде 60 танків. Крім того, до кінця року до них додадуться 100 танків Leopard-1, зібраних у чотири батальйони. Міністр оборони ФРН зазначив, що США разом із Великою Британією теж поставляють танки.

Міністр зазначив, що передати нашій країні більше такого озброєння навряд чи вийде через обмеженість ресурсів союзників. Також він додав, що Німеччина не може віддати все, бо є резерви, які не можна витрачати.