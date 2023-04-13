США близькі до виявлення організатора витоку документів розвідки — Байден

https://racurs.ua/ua/n181964-ssha-blyzki-do-vyyavlennya-organizatora-vytoku-dokumentiv-rozvidky-bayden.html

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Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон близький до виявлення причетного до одного з найбільших витоків документів американської розвідки, які були опубліковані у соцмережах.

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Про це Байден заявив журналістам під час візиту до Дубліна, пише CNN.

Як ви знаєте, триває повномасштабне розслідування. Розвідувальна спільнота і Міністерство юстиції наближаються до його завершення, — зазначив Байден.

Таким чином американський президент вперше прокоментував тему витоку документів. Байден наголосив, що стурбований самим фактом витоку, а не його змістом.

Нагадаємо, впродовж останніх тижнів у соцмережах був оприлюднений великий масив документів американської розвідки. Мін’юст США розпочав розслідування витоку, яке, ймовірно, триватиме кілька місяців.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів не вплине на підтримку України.