The New York Times розкрило особистість ймовірного автора зливу документів США

https://racurs.ua/ua/n181976-the-new-york-times-rozkrylo-osobystist-ymovirnogo-avtora-zlyvu-dokumentiv-ssha.html

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За витоком секретних документів розвідки США може стояти 21-річний адміністратор невеликої ігрової онлайн-групи в Discord, військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейр.

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Про це пише видання The New York Times.

Джек Тейшейр курирував приватну інтернет-групу для 20−30 молодих людей під назвою Thug Shaker Central, які об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор. Два американські чиновники підтвердили The New York Times, що слідчі хочуть допитати Тейшейра про витік урядових документів. Один із чиновників заявив, що у Тейшейри може бути інформація, що має стосунок до розслідування.

Раніше журналісти з’ясували, що за масштабним витоком секретних даних США міг стояти користувач Discord під нікнеймом OG, який заявляв, що працює на військовій базі.

The New York Times поспілкувалася з чотирма учасниками групи Thug Shaker Central, один із яких сказав, що знає автора витоку документів Пентагону щонайменше три роки й назвав його OG. Друзі описали його як «беззаперечного лідера». Один із них сказав, що OG мав доступ до розвідувальних документів завдяки своїй роботі.