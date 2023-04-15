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Ракурс
Чому рф раптово почала навчання Тихоокеанського флоту, пояснив ISW

Чому рф раптово почала навчання Тихоокеанського флоту, пояснив ISW

15 кві 2023, 10:25
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Армія росії розпочала навчання Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати свою військово-морську міць та сподобатися Пекіну напередодні візиту до москви міністра оборони Китаю Лі Шанфу, який пройде з 16 по 18 квітня. Таку думку висловили аналітики американського «Інституту вивчення війни» ISW.


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Міноборони рф 14 квітня оголосило про приведення Тихоокеанського флоту Східного військового округу у вищу ступінь бойової готовності.

Перевірка бойової готовності Тихоокеанського флоту, ймовірно, має на меті послати сигнал Китаю, що росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані і що рф залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, незважаючи на деградацію російської військової могутності в Україні, — йдеться у звіті аналітиків ISW.

В інституті також допускають, що кремль має намір використати перевірку боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку України з боку Японії напередодні зустрічі «Великої сімки», яка відбудеться 19−21 травня.

Під час навчань армія рф вчитиметься відбивати висадку десанту на південні Курильські острови і Сахалін. Також рф нещодавно розмістила батарею ракетних комплексів берегової оборони «Бастіон» на острові Парамушир у північній частині окупованих японських Курильських островів.

Джерело: Ракурс


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