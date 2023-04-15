Наслідки обстрілу Слов’янська. Фото: Павло Кириленко

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Зросла кількість жертв російського ракетного удару по місту Слов’янськ Донецької області.

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У суботу, 15 квітня, з-під завалів п’ятиповерхівки рятувальники дістали ще двох загиблих — чоловіка та жінки. У зруйнованому будинку загинули шестеро осіб. Під завалами ще залишаються люди. Про це речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Вероніка Бахал заявила в коментарі «Суспільному».

Зазначається, що таким чином кількість загиблих унаслідок обстрілу міста, який здійснили окупанти, зросла до 11 осіб. Поранення внаслідок ракетної атаки дістали 21 особа.

Нагадаємо, 14 близько 16.00 російська армія щонайменше сімома ракетами атакувала місто Слов’янськ. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять багатоповерхових будинків, п’ять приватних будинків, школа, база відпочинку, адміністративна будівля, крамниця, господарський центр та 12 автомобілів.

Відомо, що російська ракета вбила дворічну дитину. Маля дістали з-під завалів рятувальники, але він отриманих травм вона померла в автомобілі швидкої допомоги.

Джерело: «Суспільне»