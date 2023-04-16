Фрагмент жорсткого міського бою у Бахмуті опублікували в мережі

https://racurs.ua/ua/n182062-fragment-jorstkogo-miskogo-bou-u-bahmuti-opublikuvaly-v-mereji-video.html

Ракурс

Битва за Бахмут триває. За інформацією бійців, Хромове та Іванівське під контролем Сил оборони України. Як повідомляє воєнкор Андрій Цаплієнко, це означає, що обидві дороги до міста контролюють українські військові.

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Народний депутат та волонтер Юрій Мисягін 16 квітня опублікував у своєму телеграм-каналі відео міського ближнього бою у Бахмуті. У ролику два українських бійці ведуть активну оборону і провадять стрілецький бій у міській одноповерховій забудові.

У битві за Бахмут терористи рф перекидають на Донеччину свої повітряно-десантні війська. Ймовірно, щоб запобігти можливим контратакам ЗСУ на ширшому напрямку. Про це повідомив 15 квітня американський Інститут вивчення війни. Там зауважують, що у росіяни нервують через можливий контрнаступ України в районі Бахмута.