БМП «Бредлі», фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n182105-bmp-bredli-vje-prymiryaut-ukrayinskyy-piksel-minoborony-foto.html

Ракурс

На бойові машини піхоти Bradley, котрі США надали Україні як військову допомогу, вже наносять новий піксельний камуфляж.

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Відповідне фото сьогодні, 17 квітня, було опубліковане на сторінці Міністерства оборони України у Твіттері.

БМП «Бредлі» приміряють нове обмундирування, — вказано в описі фото.

M2 Bradley — основна бойова машина піхоти армії США. Вона озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster та спареним з нею 7,62-мм кулеметом М240С. Також БМП має протитанкову установку TOW.

6 січня 2023 року Білий Дім повідомив, що партії військової допомоги Україні увійдуть 50 БМП Bradley.

Нагадаємо, у січні цього року транспортне управління США відправило в Україну першу партію бойових машин Bradley в межах угоди про військову допомогу на 2,85 млрд доларів. Україні передають БМП Bradley у версії M2A2 ODS.