Що це було? НАСА прокоментувало спалах у небі над Києвом

https://racurs.ua/ua/n182174-scho-ce-bulo-nasa-prokomentuvalo-spalah-u-nebi-nad-kyievom-video.html

Ракурс

В американському Національному управлінні з аеронавтики та досліджень космосу (НАСА) спростували припущення про те, що сильне свічення, помічене пізно ввечері в небі над Києвом, пов’язане з падінням супутника.

.

Об'єкт, що падає і сяє білим світлом, бачили у багатьох районах Києва. Відразу після цього увімкнулися сигнали повітряної тривоги.

Близько 22.00 години 19 квітня в межах Києва в небі спостерігалося яскраве свічення повітряного об'єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника НАСА, — повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

На початку цього тижня НАСА сповістило, що науково-дослідний супутник RHESSI, який відслужив свій термін, увійде в земну атмосферу в середу. Цей супутник, призначений для вивчення спалахів на Сонці, було запущено на низьку навколоземну орбіту у 2002 році та виведено з експлуатації у 2018-му.

Проте, як заявив Бі-бі-сі представник НАСА зі зв’язків із громадськістю Роб Маргетта, у той час, коли над Києвом спостерігався спалах світла, супутник усе ще знаходився на орбіті. Він повинен увійти до щільних шарів атмосфери протягом цієї ночі.

НАСА та міністерство оборони США продовжують відстежувати рух RHESSI, додав представник агентства.

Раніше у науковій спільноті Alpha Centauri повідомили, що траєкторія падіння цього супутника пролягає дуже далеко від території України. За словами вчених, найімовірнішим виглядає припущення, що спалах був спричинений падінням метеориту.

Повітряні сили ЗСУ також заявили, що спалахи на Києвом пов’язані з падінням супутника або метеорита (ще уточнюється).

Яскравий спалах також бачили у прикордонних з Україною регіонах білорусі.