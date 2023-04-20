75-річний японець переїхав у Харків, щоб відкрити безплатне кафе на Салтівці

75-річний японець переїхав у Харків, щоб відкрити безкоштовне кафе на Салтівці

https://racurs.ua/ua/n182181-75-richnyy-yaponec-pereyihav-u-harkiv-schob-vidkryty-bezplatne-kafe-na-saltivci.html

Ракурс

Волонтер із Японії 75-річний Фумінорі Цучико відкрив безплатне кафе на Салтівці, найбільш постраждалому через обстріли російських виродків районі у Харкові.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У червні 2022 року Цучико приїхав з Японії до України та жив у харківському метро, щоб підтримати містян, які переховувалися від російських обстрілів.

Коли рух метрополітену відновили та людей звідти виселили, він допомагав городянам продовольством. А тепер вирішив ще безплатно годувати їх гарячими обідами. У кафе Цучико, що відкрилося нещодавно, відвідувачам пропонують три страви та чай.

Щоб приїхати до України та відкрити кафе, Фумінорі Цучико продав свою квартиру у Японії. Зараз він винаймає житло на Салтівці. Також з фінансуванням допомогли друзі, благодійні організації та підписники у соціальних мережах.

Цучико майже не знає англійської, однак це не заважає йому порозумітися з місцевими мешканцями. Більшість з відвідувачів він знає особисто, адже впродовж дев’яти місяців переховувався разом з ними від російських ракет у метро.