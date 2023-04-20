Комбат росгвардії наказував труїти українців у «газових камерах» - СБУ

https://racurs.ua/ua/n182200-kombat-rosgvardiyi-nakazuvav-truyity-ukrayinciv-u-gazovyh-kamerah-sbu-video.html

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Служба безпеки України ідентифікувала комбата росгвардії — підполковника аюбу ельдарова, який віддавав наказ труїти українців у «газових камерах». Він сформував каральні загони, які звозили мирних мешканців тимчасово окупованих населених пунктів Запоріжжя до катівень. Ельдаров наказував переслідувати українських патріотів, бити, катувати за допомогою електроструму, труїти хімічними речовинами, душити в газових камерах.

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СБУ встановила, що ельдаров особисто брав участь у мордуваннях, і оприлюднила перехоплення розмов російського злочинця.

Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних «камерах», де тримали українських бранців. Також ельдаров «покривав» вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.

СБУ отримала свідчення трьох місцевих мешканців, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію. Серед них — мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості і катували через його підписку на український Телеграм-канал. Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники «звинуватили» у коригуванні вогню для Збройних сил України. Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників.