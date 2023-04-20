США і союзники можуть заборони будь-який експорт до росії — Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n182199-ssha-i-souznyky-mojut-zaborony-bud-yakyy-eksport-do-rosiyi-bloomberg.html

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США та союзники розглядають можливість запровадження повної заборони на експорт до росії. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Представники «Групи семи» обговорюють цю ідею напередодні травневого саміту лідерів країн G7 в Японії. Мета — залучити до санкцій країни Європейського Союзу. Однак пропозицію ще можуть змінити, вказують джерела.

Такий підхід переверне чинний режим санкцій — весь експорт заборонять, а існуватимуть лише окремі винятки. Наразі весь експорт до рф дозволений, якщо він не підпадає під санкції.

За словами одного зі співрозмовників, дуже ймовірно, що ліки і сільськогосподарська продукція, зокрема продукти харчування, залишаться не під санкціями. Але існують потенційно серйозні перешкоди на шляху до імплементації. Щоб набути чинності в ЄС, нові критерії повинні бути погоджені всіма країнами-членами. Наразі санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту країн ЄС та G7 до країни-терористки. За даними женевського Моніторингу торговельних даних, товари з Європи, США, Канади та Японії, які досі потрапляють до рф, оцінюються у 66 млрд дол. У G7 стурбовані тим, що це занадто велика вигода для економіки агресора. Німеччина, Італія та Польща залишаються трьома найбільшими європейськими експортерами товарів до росії.

Водночас європейські країни далі купують у москви, зокрема, паладій, мідь, залізо і нікель.