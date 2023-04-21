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Ракурс
У центрі Бєлгорода впала російська авіабомба

Падіння російської авіабомби на Бєлгород — з’явилося повне відео інциденту

21 кві 2023, 14:33
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Російський літак Су-34 вчора, 20 квітня, ввечері «нештатно» скинув авіабомбу на центр Бєлгорода, в результаті чого утворилася величезна вирва, були пошкоджені автомобілі та будівлі. Російська влада згодом також визнала наявність щонайменше кількох постраждалих.


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У соцмережах вже з’явилося повне відео події, яке показує, що бомба здетонувала приблизно через 20 секунд після падіння.

Таким чином, відео підтверджує версію інциденту, згідно з якою авіабомба спочатку «закопалася» у землю, після чого здетонувала, що значно зменшило масштаби ушкоджень.

На відео також можна побачити, як вибухом у повітря підкидає одну з автівок. Ймовірно, це автомобіль, котрий після вибуху виявили на даху розташованого поряд магазину.

Російські ЗМІ стверджують, що в автомобілі нікого не було, вибухом його підкинуло на 40 м. Наразі автівку вже зняли з даху магазину.

Нагадаємо, у міноборони рф заявили, що причиною падіння авіабомби на місто став «нештатний схід авіаційного боєприпасу».

Джерело: Ракурс


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