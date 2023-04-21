Президент підписав закон про іспити з мови та історії для набуття громадянства України

Президент підписав закон іспити з мови та історії для набуття громадянства України

https://racurs.ua/ua/n182245-prezydent-pidpysav-zakon-ispyty-z-movy-ta-istoriyi-dlya-nabuttya-gromadyanstva-ukrayiny.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня підписав законопроект про зміни у набутті громадянства України.

.

Про це свідчать дані профайлу закону № 7606 на сайті Верховної Ради.

Тепер для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити на знання української мови, історії та Конституції.

21 березня парламент передбачив необхідність складання цих іспитів для отримання громадянства. Метою змін є посилення значення та авторитету інституту українського громадянства.

Цим актом, зокрема:

запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання основ Конституції України та історії України;

переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, які мають визначні заслуги перед Україною;

встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України й т.д.

Закон дозволяє певним категоріям заявників на громадянство право скласти іспит протягом двох років з моменту отримання українського паспорта.

Зокрема це стосується осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або ж їхнє прийняття до українського громадянства становить державний інтерес. Також це стосується тих, хто на законних підставах служить за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії або Державній спецслужбі транспорту.