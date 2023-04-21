Пріоритет - ППО. Столтенберг розповів про підсумки зустрічі «Рамштайн»

https://racurs.ua/ua/n182248-priorytet-ppo-stoltenberg-rozpoviv-pro-pidsumky-zustrichi-ramshtayn.html

Ракурс

Генсек НАТО Єнс Столтенберґ розповів про результати зустрічі «Рамштайн» у Німеччині.

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Головним питанням, яке обговорювали на зустрічі Контактної групи, була протиповітряна оборона України.

Захист неба може здійснюватися як з наземних систем, так і з літаків, проте зараз основна увага приділяється наземним системам.

США оголосили вчора про додаткові ракети для чотирьох батарей Patriot. Інші країни також активізуються. До України раніше доставили NASAMS від Норвегії та деякі Т-системи від Італії та Франції.

Головний меседж полягає в тому, що ми повинні надати ще більше підтримки Україні. І пріоритет — протиповітряна оборона. Буквально вчора ми отримали оголошення від США про додаткові ракети для чотирьох батарей Patriot, які є надзвичайно передовими системами захисту. Норвегія та інші країни поставили NASAMS. Деякі «Т"-системи поставили Франція та Італія, тож союзники активізуються, — цитує генсекретаря «Радіо Свобода».

Інших подробиць щодо домовленостей він не навів, але додав про впевненість, що Україна готова відвоювати більше територій на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських сил.