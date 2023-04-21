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Ракурс
Пріоритет - ППО. Столтенберг розповів про підсумки зустрічі «Рамштайн»

Пріоритет — ППО. Столтенберг розповів про підсумки зустрічі «Рамштайн»

21 кві 2023, 20:42
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Генсек НАТО Єнс Столтенберґ розповів про результати зустрічі «Рамштайн» у Німеччині.


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Головним питанням, яке обговорювали на зустрічі Контактної групи, була протиповітряна оборона України.

Захист неба може здійснюватися як з наземних систем, так і з літаків, проте зараз основна увага приділяється наземним системам.

США оголосили вчора про додаткові ракети для чотирьох батарей Patriot. Інші країни також активізуються. До України раніше доставили NASAMS від Норвегії та деякі Т-системи від Італії та Франції.

Головний меседж полягає в тому, що ми повинні надати ще більше підтримки Україні. І пріоритет — протиповітряна оборона. Буквально вчора ми отримали оголошення від США про додаткові ракети для чотирьох батарей Patriot, які є надзвичайно передовими системами захисту. Норвегія та інші країни поставили NASAMS. Деякі «Т"-системи поставили Франція та Італія, тож союзники активізуються, — цитує генсекретаря «Радіо Свобода».

Інших подробиць щодо домовленостей він не навів, але додав про впевненість, що Україна готова відвоювати більше територій на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських сил.

Джерело: Ракурс


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