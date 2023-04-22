Зеленський підписав закон, який забороняє використовувати географічні назви, пов'язані з росією

https://racurs.ua/ua/n182252-zelenskyy-pidpysav-zakon-yakyy-zaboronyaie-vykorystovuvaty-geografichni-nazvy-pov-yazani-z-rosiieu.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7253 про «деколонізацію» — він забороняє географічні назви, які повʼязані з росією, звеличують або увіковічують її.

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Документ також на законодавчому рівні надає визначення таким термінам, як «поневолені народи російської федерації» та «українофобія».

Закон набуде чинності через три місяці після опублікування, органи самоврядування і військові адміністрації мають за півроку звільнити публічний простір від символів «руського міра»: демонтувати пам’ятники й пам’ятні знаки, перейменувати вулиці й інші об'єкти.

Крім цього, мають бути перейменовані й населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів.

Наприклад, Дніпропетровська та Кіровоградська області мають всі шанси нарешті отримати нові назви.

Що саме підпадає під деколонізацію:

Символіка рф у всіх історичних формах. Актом визначено перелік історичних форм існування рф.

Особи, які обіймали керівні посади в органах влади й управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях рф, територіальних утвореннях й т.д.

Символами імперської політики рф визнаються: