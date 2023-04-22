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Зеленський підписав закон, який забороняє використовувати географічні назви, пов'язані з росією

Зеленський підписав закон, який забороняє використовувати географічні назви, пов’язані з росією

22 кві 2023, 08:17
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7253 про «деколонізацію» — він забороняє географічні назви, які повʼязані з росією, звеличують або увіковічують її.


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Документ також на законодавчому рівні надає визначення таким термінам, як «поневолені народи російської федерації» та «українофобія».

Закон набуде чинності через три місяці після опублікування, органи самоврядування і військові адміністрації мають за півроку звільнити публічний простір від символів «руського міра»: демонтувати пам’ятники й пам’ятні знаки, перейменувати вулиці й інші об'єкти.

Крім цього, мають бути перейменовані й населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів.

Наприклад, Дніпропетровська та Кіровоградська області мають всі шанси нарешті отримати нові назви.

Що саме підпадає під деколонізацію:

  • Символіка рф у всіх історичних формах. Актом визначено перелік історичних форм існування рф.
  • Особи, які обіймали керівні посади в органах влади й управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях рф, територіальних утвореннях й т.д.

Символами імперської політики рф визнаються:

  • будь-яке зображення державних прапорів, гербів й інших символів, пов’язаних з рф;
  • гімни чи фрагменти;
  • зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені імперським діячам рф; особам, які публічно підтримували або виправдовували імперську політику рф, закликали до русифікації чи українофобії й т.д.

Джерело: Ракурс


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