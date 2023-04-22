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Зеленський підписав закон, який забороняє використовувати географічні назви, пов'язані з росією
Зеленський підписав закон, який забороняє використовувати географічні назви, пов’язані з росієюhttps://racurs.ua/ua/n182252-zelenskyy-pidpysav-zakon-yakyy-zaboronyaie-vykorystovuvaty-geografichni-nazvy-pov-yazani-z-rosiieu.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7253 про «деколонізацію» — він забороняє географічні назви, які повʼязані з росією, звеличують або увіковічують її.
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Документ також на законодавчому рівні надає визначення таким термінам, як «поневолені народи російської федерації» та «українофобія».
Закон набуде чинності через три місяці після опублікування, органи самоврядування і військові адміністрації мають за півроку звільнити публічний простір від символів «руського міра»: демонтувати пам’ятники й пам’ятні знаки, перейменувати вулиці й інші об'єкти.
Крім цього, мають бути перейменовані й населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів.
Наприклад, Дніпропетровська та Кіровоградська області мають всі шанси нарешті отримати нові назви.
Що саме підпадає під деколонізацію:
- Символіка рф у всіх історичних формах. Актом визначено перелік історичних форм існування рф.
- Особи, які обіймали керівні посади в органах влади й управління, політичних організаціях, партіях, збройних формуваннях рф, територіальних утвореннях й т.д.
Символами імперської політики рф визнаються:
- будь-яке зображення державних прапорів, гербів й інших символів, пов’язаних з рф;
- гімни чи фрагменти;
- зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені імперським діячам рф; особам, які публічно підтримували або виправдовували імперську політику рф, закликали до русифікації чи українофобії й т.д.