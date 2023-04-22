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Ракурс
Російські «еліти» шукають гарантії безпеки після поразки в війні

Російські «еліти» шукають гарантії безпеки після поразки в війні — ГУР

22 кві 2023, 14:16
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Російські представники так званих «еліт» бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки росії.


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Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону.

Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою, — сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Юсов зазначив, що в першу чергу, росіяни роблять ці зусилля для того, щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності.

Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів, — каже він.

За прогнозом ГУР МО України, що більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, то більше буде таких контактів.

Джерело: Ракурс


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