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Російські «еліти» шукають гарантії безпеки після поразки в війні
Російські «еліти» шукають гарантії безпеки після поразки в війні — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n182267-rosiyski-elity-shukaut-garantiyi-bezpeky-pislya-porazky-v-viyni-gur.htmlРакурс
Російські представники так званих «еліт» бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки росії.
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Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону.
Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою, — сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Юсов зазначив, що в першу чергу, росіяни роблять ці зусилля для того, щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності.
Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів, — каже він.
За прогнозом ГУР МО України, що більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, то більше буде таких контактів.