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Ракурс
На Буковині вночі спалили храм УПЦ МП

На Буковині вночі спалили храм УПЦ МП, палія упіймали (ФОТО, ВІДЕО)

24 кві 2023, 11:20
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На Буковині вночі спалили храм УПЦ Московського патріархату. Про це повідомила поліція Чернівецької області. Приміщення вигоріло майже повністю.


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Надзвичайна подія трапилася у селі Мілієве. Згорів храм на честь преподобного Іова Почаївського. Він поки перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП.

На Буковині вночі спалили храм УПЦ МП

Поліція вже затримала підозрюваного у підпалі. Ним виявився 34-річний житель села Іспас.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин та мотивів вчинених правопорушень.

На Буковині вночі спалили храм УПЦ МП

Джерело: Ракурс


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