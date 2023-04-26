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Ракурс
путін боїться втратити владу. Фото:

путін уникає застосування відкритих репресій через страх втратити владу — ISW

26 кві 2023, 08:49
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Російський диктатор володимир путін через страх втратити владу не вдається до підтримки відверто репресивних заходів у росії.


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Російські ультранаціоналісти неодноразово закликали путінський режим націоналізувати майно, що належить росіянам, які буцімто «зрадили» країну, бо втекли. Однак уряд країни-агресора відкликав із держдуми рф законопроект, який передбачав збільшення податків з 13% до 30% для громадян, які виїхали з росії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також, за інформацією деяких джерел, диктатор не підтримує повернення смертної кари в рф. Загрозою смертної кари влада могла б лякати росіян, які вистають проти війни з Україною. Однак, на думку фахівців, диктатор не наважується зруйнувати свій імідж «дипломатичного та толерантного царя».

В ISW вказують, що кремль покладається на контроль над інформаційним простором для захисту свого режиму набагато більше, ніж на масивний апарат пригнічення на кшталт Радянського Союзу.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що нова концепція зовнішньої політики росії, яку 31 березня затвердив володимир путін, ймовірно, спрямована на підтримку спроб кремля щодо створення антизахідної коаліції.

Джерело: Ракурс


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