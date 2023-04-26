Зруйнований окупантами Маріуполь. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n182385-novi-masovi-pohovannya-u-mariupoli-pokazaly-na-suputnykovyh-foto-vid-google.html

Ракурс

Google Maps оновив супутникові знімки України, зокрема й окупованих територій.

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Зокрема, оновлені фото Маріуполя з супутника вказують на нові масові поховання. Нові сектори масових поховань виявили на Новотроїцькому кладовищі (Лівобережний цвинтар). Сектори по розміру візуально більші за братські могили у селі Виноградне або селі Мангуш. Такого висновку дійшла маріупольська влада після вивчення нових мап. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 26 квітня повідомив у Telegram.

Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та під контролем окупантів, — зазначив він.

Зараз невідомо, хто саме був похований на цьому кладовищі та в який період. Однак влада обіцяє спробувати з’ясувати це, але всю правду можна буде дізнатися після звільнення Маріуполя від окупантів.

Також на супутникових фото можна побачити розбомблений Драматичний Театр ще до розбору завалів та з написом «Діти». Фото із супутника були зроблені в різні дати після середини березня 2022 року.

Нагадаємо, влада Маріуполя повідомляла, що місто візуально та швидко деградує. Ще на початку березня там фіксували збільшення кількості людей в стані глибокого алкогольного сп’яніння, а також значну концентрацію в Маріуполі росіян — як військових, так цивільних. Окупанти теж ходять по місту далеко не тверезі. Крім того, фіксується мародерство з боку цивільних прибічників російського режиму. Ці зрадники вичищають будинки, багатоповерхівки та квартири.