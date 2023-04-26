В Україні суттєво змінилася процедура нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна

Вікторія Дерев’янко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

https://racurs.ua/ua/n182387-v-ukrayini-suttievo-zminylasya-procedura-notarialnogo-posvidchennya-dogovoriv-schodo-vidchujennya.html

Ракурс

Чи торкнулися зміни процедур оформлення майна за довіреністю, розповіла «Ракурсу» Вікторія Дерев’янко, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

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Правник розповіла, що процедура нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання/припинення, які укладаються від імені фізичної особи-відчужувача на підставі довіреності, змінилася суттєво.

На час дії довіреності на цей період впливають строки її видачі, а також те, ким вона посвідчена. Довіреність на розпорядження майном, посвідчена на території України, діє протягом місяця. Довіреність, посвідчену консульською установою або дипломатичним представництвом України за кордоном або відповідно до законодавства іноземної держави, можна застосовувати протягом двох місяці, — пояснює Дерев’янко.

Понад цей строк — слід подавати заяву нотаріусу від довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом, консульською установою (дипломатичним представництвом) України тощо.

Важливо, що справжність підпису на такій заяві також повинна бути підтверджена українським нотаріусом не раніше, ніж за сім календарних днів, а консульською установою/дипломатичним представництвом України або відповідно до законодавства іноземної держави — не раніше ніж за один місяць до дня укладення /підписання відповідного договору.