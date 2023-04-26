У росії під Мурманськом впав винищувач МіГ-31

https://racurs.ua/ua/n182403-u-rosiyi-pid-murmanskom-vpav-vynyschuvach-mig-31-video.html

Ракурс

У росії в Мурманській області, попередньо, впав винищувач МіГ-31. Російські медіа вже публікують відео.

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РосЗМІ повідомляють, що пілоти катапультувалися.

25 квітня Норвегія та Німеччина зафіксували польоти російських літаків у акваторії Баренцевого, Норвезького та Балтійського морів

Два ракетоносії Ту-160 стратегічної авіації рф виконували тренування з нічної та денної дозаправки у польоті у акваторії Баренцевого та Норвезького морів, повідомляють моніторингові групи. Тренування виконувалось разом із двома танкерами Іл-78 та у супроводі трьох МіГ-31. Рейс тривав 14 годин.

Також приблизно о 5 годині ранку ВПС Німеччини було помічено російські Іл-20 (Літак радіолокаційної розвідки) та 2х Су-27, які всупереч міжнародним нормам здійснювали політ з вимкненими транспондрерами в акваторії Балтійського моря.