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У росії під Мурманськом впав винищувач МіГ-31
У росії під Мурманськом впав винищувач МіГ-31 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182403-u-rosiyi-pid-murmanskom-vpav-vynyschuvach-mig-31-video.htmlРакурс
У росії в Мурманській області, попередньо, впав винищувач МіГ-31. Російські медіа вже публікують відео.
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РосЗМІ повідомляють, що пілоти катапультувалися.
25 квітня Норвегія та Німеччина зафіксували польоти російських літаків у акваторії Баренцевого, Норвезького та Балтійського морів
Два ракетоносії Ту-160 стратегічної авіації рф виконували тренування з нічної та денної дозаправки у польоті у акваторії Баренцевого та Норвезького морів, повідомляють моніторингові групи. Тренування виконувалось разом із двома танкерами Іл-78 та у супроводі трьох МіГ-31. Рейс тривав 14 годин.
Також приблизно о 5 годині ранку ВПС Німеччини було помічено російські Іл-20 (Літак радіолокаційної розвідки) та 2х Су-27, які всупереч міжнародним нормам здійснювали політ з вимкненими транспондрерами в акваторії Балтійського моря.