Захисники українського неба знищили новий експериментальний російський БПЛА «Мерлін-ВР».

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Безпілотник було презентовано 28 вересня 2021 року.

Це третій за час війни випадок збивання такого БПЛА. Перший «Мерлін» ЗСУ знищили 16 червня 2022 року, другий — 18 січня 2023 року.

Загалом упродовж доби бійці мобільних вогневих груп знищили на Херсонщині шість ударних БПЛА, зокрема п’ять «Ланцетів».

У середині червня 2022 року Збройні сили України збили унікальний та єдиний у своєму роді експериментальний безпілотник «Мерлин-ВР», який у рф презентували лише у вересні 2021 року.

Цю розробку смоленського НДІ «Современных телекоммуникационных технологий» називали черговим «технологічним проривом» та «унікальним рішенням» завдяки гібридній силовій установці. Мовляв, дрон під час роботи над ворогом перейде на електротягу і його не буде чути.

Традиційно для всіх рашиських БПЛА у дроні використані французькі тепловізійні матриці Lynred (Ulis) PICO1024.