Ракета з написом російською - у Польщі знайшли уламок невідомого об'єкта

https://racurs.ua/ua/n182425-raketa-z-napysom-rosiyskou-u-polschi-znayshly-ulamok-nevidomogo-obiekta-foto.html

Ракурс

У Польщі знайшли уламки «військового об'єкта», повідомили в Міноборони країни. Безпеці мешканців нічого не загрожує, на місце прибули фахівці.

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Уламки знайшли на півночі Польщі, приблизно за 15 км від міста Бидгощ. За даними журналістів RMF FM, це нібито уламки ракети «повітря-земля» і на них є написи російською, а також відсутня бойова частина. Тому чи вибухнув об'єкт, невідомо.

Уламки знайдено у лісі неподалік міста. За словами генпрокурора Польщі, наразі на місці події перебувають військові експерти, поліція, жандармерія та представники Служби військової контррозвідки.

Але офіційної інформації про це поки нема. Коли об'єкт впав на території країни, також поки невідомо.

Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi eksperci,… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) April 27, 2023

Місцеві ЗМІ зазначають, що у Бидгощі розташований один з навчальних центрів НАТО.