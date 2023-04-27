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Ракурс
Ракета з написом російською - у Польщі знайшли уламок невідомого об'єкта

Ракета з написом російською — у Польщі знайшли уламок невідомого об'єкта (ФОТО)

27 кві 2023, 10:52
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У Польщі знайшли уламки «військового об'єкта», повідомили в Міноборони країни. Безпеці мешканців нічого не загрожує, на місце прибули фахівці.


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Ракета з написом російською - у Польщі знайшли уламок невідомого об'єкта

Уламки знайшли на півночі Польщі, приблизно за 15 км від міста Бидгощ. За даними журналістів RMF FM, це нібито уламки ракети «повітря-земля» і на них є написи російською, а також відсутня бойова частина. Тому чи вибухнув об'єкт, невідомо.

Ракета з написом російською - у Польщі знайшли уламок невідомого об'єкта

Уламки знайдено у лісі неподалік міста. За словами генпрокурора Польщі, наразі на місці події перебувають військові експерти, поліція, жандармерія та представники Служби військової контррозвідки.

Але офіційної інформації про це поки нема. Коли об'єкт впав на території країни, також поки невідомо.

Місцеві ЗМІ зазначають, що у Бидгощі розташований один з навчальних центрів НАТО.

Ракета з написом російською - у Польщі знайшли уламок невідомого об'єкта

Ракета з написом російською - у Польщі знайшли уламок невідомого об'єкта

Джерело: Ракурс


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