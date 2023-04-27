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Другий дивізіон ЗРК Patriot запрацював в Україні — командувач Повітряних сил

Другий дивізіон ЗРК Patriot запрацював в Україні — командувач Повітряних сил (ФОТО)

27 кві 2023, 20:58
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Другий дивізіон системи ППО Patriot запрацював в Україні. Про це 27 квітня повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.


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Він також оприлюднив фотодоказ своїх слів.

Другий дивізіон ЗРК «Patriot» уже в роботі! Посилюємо ППО! — написав Олещук.

23 квітня повідомлялося, що перший дивізіон системи Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні, розповіли в Повітряних силах.

Нагадаємо, з квітня 2023 року ЗРК Patriot перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують.

Джерело: Ракурс


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