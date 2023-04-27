УПЦ МП заборонили на Житомирщині

https://racurs.ua/ua/n182456-upc-mp-zaboronyly-na-jytomyrschyni.html

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Житомирська обласна рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області.

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Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесії Житомирської обласної ради, повідомляє «Укрінформ».

Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із Російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області, — йдеться у рішенні.

Також житомирські депутати скасували рішення 2017 року щодо передачі земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП.

Зі слів заступника голови Житомирської облради Володимира Ширми, тепер земельна ділянка, яку передали монастирю, перебуватиме у комунальній власності.

Нагадаємо, 25 травня 2017 року депутати Житомирської облради з другої спроби надали дозвіл на розробку проекту землеустрою монастирю Афонської ікони Божої Матері УПЦ МП. Всього монастирю передали 23,9 га землі.