У Дніпрі рашисти влучили у приватний будинок і склад, загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка

https://racurs.ua/ua/n182460-u-dnipri-rashysty-vluchyly-u-pryvatnyy-budynok-i-sklad-zagynuly-2-richna-divchynka-ta-31-richna.html

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Російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Сили ППО збили сім крилатих ракет, але є і влучання російських ракет.

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Внаслідок ракетного удару по приватному будинку в Дніпрі загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка, троє людей отримали поранення, повідомив керівник ОВА Лисак.

Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що загиблій дитині було два роки. Російська ракета зруйнувала приватний будинок. Троє людей поранені — 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні, 31-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Також російські снаряди влучили у приватне підприємство — там пожежу вже загасили. Є влучання у будівельну базу. На місці працюють пожежники, постраждала 70-річна жінка.

Уночі росіяни обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Жертв і постраждалих немає.

Військові з Повітряного командування «Схід» збили сім крилатих ракет у небі над Дніпропетровщиною.

Нагадаємо, у ніч проти 28 квітня московські воєнні злочинці здійснили у ніч проти 28 квітня чергову ракетну атаку. У бік України летіли крилаті ракети Х-101/Х-555. ППО збила 21 з 23 ракет.

У місті Українка на Київщині уламки російської ракети влучили в багатоповерхівку, повідомили в ОВА.

Уламки пошкодили квартири на п’ятому та шостому поверхах. Пожежу вдалося локалізувати о 5.30. Постраждала дитина, дівчинку доставили в «Охматдит».