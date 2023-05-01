Російські військові скинули дві керовані авіабомби на Чернігівщину, загинула 14-річна дитина

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Росіяни продовжують терористичні атаки на цивільних в Україні. 1 травня рашисти здійснили авіаудари та артилерійські атаки на декілька населених пунктів.

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На село Лизунівку на Чернігівщині російські військові скинули дві керовані авіабомби. Обстріл стався по обіді 1 травня.

Загинула дитина 2009 року народження, повідомили в ОК «Північ».

За попередньою інформацією, поранення отримали ще двоє цивільних. Зруйновано будівлю непрацюючої школи, пошкоджені приватні будинки.

1 травня троє людей поранені внаслідок чергового авіаудару армії рф по місту Гуляйполе Запорізької області. Також частково зруйновано приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна та вибито шибки, пошкоджено авто, розповіли в Офісі генерального прокурора.

В Авдіївці під завалами будівлі, куди російські військові влучили 30 квітня, досі залишається чоловік — електрик комунальної служби, повідомив начальник МВА Барабаш. Розібрати конструкції повністю наразі неможливо без спецтехніки. Також, за його словами, з 28 квітня під завалами багатоквартирного будинку перебуває жінка.

У результаті ракетної атаки на Павлоград Дніпропетровської області у ніч проти 1 травня пошкоджено понад 100 багатоквартирних та приватних будинків, дев’ять закладів освіти та п’ять магазинів.