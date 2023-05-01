До Криму прилетіло - окупанти бідкаються про вибухи і безпілотники

https://racurs.ua/ua/n182577-do-krymu-pryletilo-okupanty-bidkautsya-pro-vybuhy-i-bezpilotnyky.html

Ракурс

Так званий «губернатор» окупованого Севастополя Развожаєв заявив про збитий безпілотник та роботу ППО.

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Водночас про збитий безпілотник на заході півострова повідомив окупаційний «голова» Криму Аксьонов.

На відео з Севастополя видно білий дим над бухтою.

Також місцевий житель повідомив «Суспільному» про звуки вибухів в окупованій Євпаторії. Пабліки пишуть, що вибухи лунають у Заозерному, що поблизу міста.

Відбиваємо атаку ворожих безпілотників, — заявив російський «глава» Севастополя Развожаєв.

«Глава» анексованого Криму Аксьонов написав про нібито один збитий БПЛА.

Раніше «Ракурс» повідомляв про удар по нафтобазі в окупованому Севастополі.

Він є одним з елементів підготовки до контрнаступу Збройних сил України, заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.