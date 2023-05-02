Білий дім пояснив, чому мовчатиме про втрати України у війні

https://racurs.ua/ua/n182587-bilyy-dim-poyasnyv-chomu-movchatyme-pro-vtraty-ukrayiny-u-viyni.html

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США не планують оприлюднювати дані про втрати серед українських військових під час війни з рф, оскільки це «ускладнить ситуацію для самого Києва».

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Про це 1 травня заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, за бажання цю інформацію може оприлюднити влада України.

Втрати росії під Бахмутом за останні п’ять місяців склали понад 100 тис. осіб вбитими та пораненими, — додав Кірбі.