Ракурсhttps://racurs.ua/
Білий дім пояснив, чому мовчатиме про втрати України у війні
Білий дім пояснив, чому мовчатиме про втрати України у війніhttps://racurs.ua/ua/n182587-bilyy-dim-poyasnyv-chomu-movchatyme-pro-vtraty-ukrayiny-u-viyni.htmlРакурс
США не планують оприлюднювати дані про втрати серед українських військових під час війни з рф, оскільки це «ускладнить ситуацію для самого Києва».
.
Про це 1 травня заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
За його словами, за бажання цю інформацію може оприлюднити влада України.
Втрати росії під Бахмутом за останні п’ять місяців склали понад 100 тис. осіб вбитими та пораненими, — додав Кірбі.
Він зазначив, що ця цифра включає понад 20 тис. загиблих, половина з яких — найманці ПВК «Вагнера». Вона заснована на оцінках американської розвідки.
За словами радника Білого дому, наступ рф на Бахмут зупинився і провалився. Кірбі наголосив, що спроба московитів наступати на Донбасі через Бахмут провалилася, адже рф не змогла захопити «жодної реальної стратегічно важливої території».
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...