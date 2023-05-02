Біля Брянська відновили рух поїздів на підірваній ділянці колії - у росії вже мовчать про диверсію

https://racurs.ua/ua/n182589-bilya-bryanska-vidnovyly-ruh-poyizdiv-na-pidirvaniy-dilyanci-koliyi-u-rosiyi-vje-movchat-pro.html

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Московська залізниця — філія РЖД — повідомила про відновлення руху на перегоні Унеча — Рассуха у Брянській області, де напередодні зійшов з рейок товарний поїзд. У прес-релізі не згадується про диверсію, про яку напередодні заявляв глава регіону.

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Залізничники вже використовують формулювання «подія», хоча 1 травня РЖД використала фразу «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту», яке «привело до сходу локомотива та семи вагонів вантажного поїзда в Брянській області».

У ліквідації наслідків події брало участь близько 300 залізничників та три відновлювальні поїзди. Покладено близько 100 м залізничного полотна", — йдеться у повідомленні.

З нього також випливає, що пасажирський поїзд Новозибків — Москва прибув до пункту призначення за графіком о 5.12.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз зранку 1 травня заявив, що на 136 км перегону Брянськ — Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

Білоруська залізниця, якій належав локомотив, що зійшов з рейок, також повідомляла, що стався вибух.

У складі було 78 вагонів (з нафтопродуктами та пиломатеріалами), з рейок зійшло вісім, почалася пожежа, машиністи не постраждали.

Українська влада офіційно не коментувала заяви про диверсію.