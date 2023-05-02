Окупанти приварюють сітки на дахи бойових машин, щоб захистити їх від дронів-камікадзе (ВІДЕО)

Російська РСЗВ БМ-27 “Ураган” з захисними екранами від дронів. 2023. Кадр з медіа рф

https://racurs.ua/ua/n182605-okupanty-pryvaruut-sitky-na-dahy-boyovyh-mashyn-schob-zahystyty-yih-vid-droniv-kamikadze-video.html

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Росіяни намагаються захистити свої артилерійські установки від малорозмірних дронів-камікадзе та безпілотників.

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На свою військову техніку окупанти встановлюють або приварюють металеві каркаси, на яких розміщують металеву сітку, яка має убезпечити бойову машину від влучання дрона-камікадзе або скинутого з безпілотника боєприпасу.

Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на відео, яке опублікували російські пропагандистські медіа.

На свою військову техніку окупанти встановлюють або приварюють металеві каркаси, на яких розміщують металеву сітку, яка має убезпечити бойову машину від влучання дрона-камікадзе або скинутого з безпілотника боєприпасу.

Медіа країни-агресора опублікували відео, на якому показали реактивну систему залпового вогню БМ-27 «Ураган», кабіну і пускову установку якої обладнали такими екранами з металевої сітки.

Захисний екран розташовують на певній відстані від корпусу машини та направляючих, щоб зменшити дію ураження боєприпасу під час влучання або перехоплення безпілотників та для зменшення вірогідності їхнього вибуху.

Процес створення подібних захисних екранів для військової техніки відносно простий і дешевий. Також подібні конструкції спрощують використання маскувальних сіток.

Але такий додатковий захист має свої мінуси. Екрани збільшують габарити бойової машини. Також подібна конструкція під час руху може заважати проїзду під лініями електропередач, шляхопроводами тощо.