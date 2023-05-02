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Наслідки пожежі на нафтобазі в Севастополі показав супутник
Наслідки пожежі на нафтобазі в Севастополі показав супутник (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n182618-naslidky-pojeji-na-naftobazi-v-sevastopoli-pokazav-suputnyk-foto.htmlРакурс
Наслідки вибуху у тимчасово окупованому Севастополі, який стався в ніч на 29 квітня на території нафтобази між Козачою та Камишовою бухтами, зафіксував супутник Planet Labs.
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Про це повідомляють «Схеми».
За версією окупаційної «влади» Криму, по нафтобазі влучив безпілотник, постраждалих від вибуху та масштабної пожежі немає.
За даними української розвідки, згоріло 10 резервуарів із 40 тис. тонн пального. Знищені нафтопродукти призначалися для Чорноморського флоту окупаційної армії росії.
Нагадаємо, в окупованому Севастополі вранці 29 квітня стався вибух, після чого почалася велика пожежа на нафтобазі.
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