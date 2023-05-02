Знайдена біля польського Бидгоща ракета могла бути російською — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n182619-znaydena-bilya-polskogo-bydgoscha-raketa-mogla-buty-rosiyskou-zmi.html

Ракурс

На півночі Польщі біля Бидгоща виявили російську ракету, можливо, випущену з літака на території білорусі. Про це неофіційно зазначає джерело у Збройних силах країни.

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Слідство Польщі розглядає різні версії щодо падіння ракети у лісі, зокрема коли росіяни в грудні 2022 року здійснили одну з масованих атак по Україні. Проте офіційно цю інформацію не підтвердило жодне з польських відомств, пише портал Onet із посиланням на топ-офіцера Збройних сил Польщі.

Ми поки що не маємо 100% підтвердження цього факту, але є багато ознак того, що ця ситуація сталася кілька місяців тому. Наші радари Центру повітряних операцій відстежували тоді політ цієї ракети, але в якийсь момент утратили її, — розповіло джерело.

Справу розслідують прокуратура, експерти та спеціальні служби. Офіційно інформацію про російську ракету жодне з відомств не підтверджувало.

Водночас прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що слідство перевіряє, чи не пов’язана знайдена ракета з «подіями грудня минулого року».

Раніше голова Оперативного командування збройних сил Польщі, генерал-лейтенант Томаш Піотровський теж згадував про події середини грудня 2022 року, коли росіяни здійснили одну з масованих атак по Україні.

Нагадаємо, біля польського міста Замостя, розташованого приблизно за 15 км від Бидгоща, знайшли уламки невпізнаного військового об'єкта. У Міністерстві оборони Польщі наголосили, що ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців. Видання RMF24 припускає, що це залишки ракети «повітря — земля». Її виявили 25 квітня. На уламках помітили написи російською мовою. У ракеті відсутня бойова частина.