Атака безпілотників на кремль. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182652-novi-podrobyci-nichnoyi-ataky-na-kreml-diznalysya-zmi.html

Ракурс

Атака дронів на кремль відбувалася з інтервалом у 16 хвилин.

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Перший БПЛА помітили над кремлем о 2.27 за московським часом. Він вибухнув над Сенатським палацом, після чого на даху виникло займання. А удар другого безпілотника відбувся о 2.43. Уламки цього літального апарату впали на територію кремля. Про це 3 травня повідомляються російські ЗМІ.

Нагадаємо, російська влада заявила про «атаку безпілотників на кремль», яка була нібито здійснена Україною у ніч проти середи, 3 травня. У прес-службі президента рф повідомили, що резиденція російського диктатора була атакована двома БПЛА, які були «виведені з ладу». Однак у мережі з’явилося відео, яке свідчить про те, що щонайменше один дрон врізався в дах кремля. Це призвело до загоряння.

Речник російського президента дмитро пєсков заявив, що «путін на постраждав», бо на момент атаки його не було в кремлі. У москві також пригрозили, що рф «залишає за собою право відповісти на спробу удару по кремлю, де і коли вважатиме за потрібне».

Сьогодні в Офісі президента України спростували звинувачення москви в атаці на кремль. Нагадали, що Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна спрямовує усі наявні сили та засоби на «звільнення власних територій, а не на атаку чужих».