У Харкові затримали латиноамериканського блогера, який заперечував злочини рф та дискредитував ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182731-u-harkovi-zatrymaly-latynoamerykanskogo-blogera-yakyy-zaperechuvav-zlochyny-rf-ta-dyskredytuvav-zsu.html

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У Харкові СБУ затримала блогера з Латинської Америки, який заперечував злочини росіян та дискредитував Сили оборони.

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Чоловік має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але проживає у Харкові вже кілька років. Ймовірно, йдеться про проросійського блогера Гонсало Ліру, який видає себе за журналіста. Він має чилійське та американське громадянство.

Після початку повномасштабної війни він підтримував окупантів та героїзував їхні воєнні злочини. Також блогер знімав відео, на яких намагався зафіксувати обличчя українських військових та образити їх. Наразі він перебуває під вартою.

В СБУ повідомили, що під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та комп’ютер із доказами незаконної діяльності. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій іноземного блогера.

Джерело LIGA.net зазначило, що його «включки» та «відосики» активно тиражують російські пропагандистські ЗМІ.

Він постійно цитується російськими медіа і дуже влучно доповнює картину брехні, яку формує Кремль, — сказав співрозмовник.

Про зникнення у Харкові «відомого режисера, письменника та відеоблогера» Гонсало Ліру написало у Twitter МЗС РФ. Там висловили сподівання, що з ним «все добре».