Армія росії змінила пріоритет на полі бою. Фото: Слово і діло

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Міноборони рф змінило пріоритет на полі бою, перемістивши оперативний фокус із захоплення Бахмута на підготовку до українського контрнаступу.

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Така зміна фокусу російської армії поставила ПВК «Вагнер» та її засновника євгена пригожина у потенційно складне становище. Бо на відео, де кухар путіна істерить про брак боєприпасів, видно «відчай і глибокий гнів» ватажка «вагнерівців». При цьому найманці не припиняли спроб повністю захопити Бахмут, попри обмежений доступ до боєприпасів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 травня.

Триваюча наполегливість «Вагнера» у Бахмуті йде в розріз із загальним уповільнення темпів російських наступальних операцій на інших напрямках в Україні, оскільки регулярна російська армія, здається, значною мірою переміщує фокус, щоб підготуватися до довгоочікуваного українського контрнаступу, — пишуть у звіті аналітики.

Також в ISW не знають, чи дійсно «вагнерівці» планують вийти з Бахмута 10 травня, чи це була просто відчайдушна спроба заручитися підтримкою російського оборонного відомства.

Разом з тим зазначається, що кадровій російській армії бракує резервів, необхідних для укомплектування позицій, ПВК «Вагнера» може залишити в Бахмуті.

Нагадаємо, 5 травня засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин заявив, що «вагнерівці» вийдуть з Бахмута 10 травня, а своє рішення пояснив снарядним голодом.

У Головному управлінні розвідки МОУ заявили, що пригожин зробив заяву про вихід через намір зняти з себе відповідальність за невдачі. Крім того, українська розвідка не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.