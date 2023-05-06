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СБУ оголосила підозру 170-ти російським сенаторам. Фото:
СБУ оголосила підозру всім російським сенаторамhttps://racurs.ua/ua/n182742-sbu-ogolosyla-pidozru-vsim-rosiyskym-senatoram.htmlРакурс
СБУ повідомила про підозру всім російським сенаторам, які голосували за «приєднання» до росії тимчасово окупованих регіонів України.
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Спецслужба та Офіс генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів ради федерації федеральних зборів рф. Всі ці зловмисники сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України. У лютому минулого року вони ратифікували так званий договір «про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між росією та ОРДЛО. Про це 6 травня повідомив прес-центр Служби безпеки України.
Також ці найманці кремлівського режиму одностайно підтримали звернення диктатора володимира путіна про використання зс рф за межами країни, чим сприяли повномасштабному російському вторгненню в Україну.
А в жовтні 2022 році ці сенатори ратифікували «договори про входження» до складу росії тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
Прибічникам путінського режиму вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у квітні СБУ викрила ще шістьох колаборантів, причетних до організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.
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