МОК продовжує тягнути "нейтральних" росіян і білорусів на Олімпіаду в Париж

https://racurs.ua/ua/n182779-mok-prodovjuie-tyagnuty-neytralnyh-rosiyan-i-bilorusiv-na-olimpiadu-v-paryj.html

Ракурс

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) працює, щоб повернути білорусів та росіян на міжнародні змагання, попри негативну реакцію на такі наміри.

.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив 6 травня, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими та білоруськими паспортами повернутися на міжнародні спортивні заходи, пише China Daily.

Ми перебуваємо у дуже тісній співпраці та обміні думками з міжнародними федераціями, які наразі несуть відповідальність за проведення своїх змагань, і ми дуже сподіваємося, що ця місія потім може бути виконана за тих умов, які були встановлені, щоб спортсмени з цих двох країн могли взяти участь у нейтральному статусі, щоб ми справді могли об'єднати весь світ за допомогою кількох людей на Олімпійських іграх у Парижі, — сказав він.

Бах визнав, що є ризик політизації цього рішення.

Ви знаєте заяви урядів, які хочуть вирішувати, хто може брати участь в Олімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях, а хто ні, — прокоментував він. — Ми маємо бути дуже твердими в тому, що ці рішення мають ухвалюватися відповідальними спортивними організаціями.

Я бачу, що уряди мають право висловлювати свою позицію. Але вони також розуміють, що будь-який вид бойкоту лише покарає їхніх власних спортсменів і позбавить їхній народ можливості пишатися своїми спортсменами за їхні олімпійські виступи, — додав Бах.

Раніше МОК виступав за допуск білорусів та росіян на змагання під нейтральним прапором, але лише в індивідуальних видах спорту.