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Під приводом евакуації рашисти тягнуть із Запоріжжя награбоване майно
Під приводом евакуації рашисти тягнуть із Запоріжжя награбоване майноhttps://racurs.ua/ua/n182782-pid-pryvodom-evakuaciyi-rashysty-tyagnut-iz-zaporijjya-nagrabovane-mayno.htmlРакурс
Під приводом евакуації рашисти тягнуть із Запорізької області награбоване майно.
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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗС України 7 травня.
Російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області. Так, у Михайлівці, зафіксовано евакуацію усього майна разом зі співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях, — сказано в повідомленні.
Крім того, у Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.
Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі, — зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, що у п’ятницю росіяни сказали людям залишити 18 населених пунктів, зокрема Енергодар біля ЗАЕС. Евакуацію пояснили «посиленням обстрілів ЗСУ».
За словами Івана Федорова, на дорозі від Мелітополя до Криму утворилися «шалені черги» з авто, які стоять там годинами. Мер припускає, що росія може вдатися до провокацій.
В Енергодарі тим часом відучора закінчилося паливо на заправках не працюють банкомати. Також частково зник інтернет.
Персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС, залишається на місці попри евакуацію жителів Енергодару. Проте поблизу атомної станції експерти МАГАТЕ помітили зростання військової присутності й активності.
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