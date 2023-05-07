Під приводом евакуації рашисти тягнуть із Запоріжжя награбоване майно

https://racurs.ua/ua/n182782-pid-pryvodom-evakuaciyi-rashysty-tyagnut-iz-zaporijjya-nagrabovane-mayno.html

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Під приводом евакуації рашисти тягнуть із Запорізької області награбоване майно.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗС України 7 травня.

Російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області. Так, у Михайлівці, зафіксовано евакуацію усього майна разом зі співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях, — сказано в повідомленні.

Крім того, у Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої «народної міліції» разом з їхніми родинами.

Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі, — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що у п’ятницю росіяни сказали людям залишити 18 населених пунктів, зокрема Енергодар біля ЗАЕС. Евакуацію пояснили «посиленням обстрілів ЗСУ».

За словами Івана Федорова, на дорозі від Мелітополя до Криму утворилися «шалені черги» з авто, які стоять там годинами. Мер припускає, що росія може вдатися до провокацій.

В Енергодарі тим часом відучора закінчилося паливо на заправках не працюють банкомати. Також частково зник інтернет.