Польща вже передала Україні десять МіГ-29

https://racurs.ua/ua/n182814-polscha-vje-peredala-ukrayini-desyat-mig-29.html

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Польща вже передала десять винищувачів МіГ-29 Україні. Літаки надійшли зі складу збройних сил Польщі.

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Про це заявив в інтерв’ю віце-прем'єр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі зі своєю канадською колегою Анітою Ананд в Оттаві.

Ми поставили десять МіГ-29 в Україну, — сказав Блащак під час інтерв’ю.

«Мілітарний» пише, що наприкінці квітня Мілітарний повідомляв, що в небі над Польщею авіаспотери сфотографували переліт літаків МіГ-29 із видаленими розпізнавальними знаками, котрі, вірогідно, переганялись до України.

13 квітня уряд Німеччини надав дозвіл Польщі на експорт винищувачів, котрі та отримала ще в 1990-х роках.

Першим експлуатантом цих літаків були східнонімецькі Збройні сили, котрі застосовували ці винищувачі для патрулювання повітряного простору країни та участі у навчаннях.

Однак після об'єднання Німеччини у 1990 році винищувачі продали іншим країнам. У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сєвєра наприкінці березня заявив, що польські повітряні сили нині мають приблизно 10 діючих бортів.