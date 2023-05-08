Суд Берліна заборонив російські прапори на 9 травня

https://racurs.ua/ua/n182816-sud-berlina-ponovyv-zaboronu-na-rosiysku-symvoliku-9-travnya.html

Ракурс

Суд Берліна заборонив російські прапори на 9 травня. Заборона також розповсюджується на прапори СРСР та георгіївські стрічки.

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Спершу поліція Берліна заборонила там російські та українські прапори, але суд скасував заборону для української символіки. Згодом цей же суд російську також дозволив, але поліція оскаржила це рішення.

У нинішньому контексті це може бути витлумачено як вираження симпатії до війни, — йдеться у заяві суду. — Явно цілеспрямоване посилення російських авіаударів Україною та її цивільним населенням сьогодні сприяє подальшому загостренню конфлікту і показує, що не можна розділяти святкування закінчення війни та відновлення війни в Україні".

Раніше Адміністративний суд Берліна зняв заборону на прапори рф на одній з акцій у Берліні 9 травня на запит пропутінської активістки Олени Колбаснікової. Берлінська поліція опротестувала це рішення і суд вищої інстанції скаргу задовольнив.

Винесене 8 травня рішення остаточне та оскарженню не підлягає.

Тим часом посол України в Німеччині вперше відмовився покласти квіти біля пам’ятника загиблим радянським воїнам у Берліні. Про це Олексій Макєєв повідомив Deutsche Welle.

Посол вважає, що ця пам’ятка є елементом пропаганди рф про 1941−45 роки. Натомість він приніс квіти до німецького меморіалу жертвам війни та тиранії «Нойє Ваху». Макеєв також закликав усіх українців у Берліні ігнорувати 8−9 травня місця радянського символізму.

Тим часом Єврокомісія привітала рішення президента України відзначати 9 травня замість Дня перемоги над нацизмом День Європи.Про це написала у Twitter представник прес-служби ЄК Дана Спінант.