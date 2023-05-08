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День пам’яті та примирення. Фото: Оперативний ЗСУ
Зеленський запропонував нову дату відзначення Дня перемоги над нацизмомhttps://racurs.ua/ua/n182791-zelenskyy-zaproponuvav-novu-datu-vidznachennya-dnya-peremogy-nad-nacyzmom.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує в Україні святкування Дня Європи 9 травня.
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Також глава держави подав до Верховної Ради проект закону, яким пропонує зробити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років. Про це йдеться звернення главі держави, яке було 8 травня опубліковане в Facebook.
Сьогодні я подаю до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років, — наголосив він.
За словами президента, саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу, бо саме цього дня у 1945 році набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. І саме 8 травня весь світ вшановує пам’ять усіх, хто загинув під час Другої світової.
Нагадаємо, у росії понад 20 міст скасували паради на честь Дня перемоги у 2023 році, а російський диктатор через страх українських атак скасував традиційне приймання ветеранів у Кремлі з нагоди Дня перемоги.
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