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Пригожин накинувся на «щасливого дідуся», міноборони рф і солдат-боягузів
Пригожин накинувся на «щасливого дідуся», міноборони рф і солдатів-боягузівhttps://racurs.ua/ua/n182838-prygojyn-nakynuvsya-na-schaslyvogo-didusya-minoborony-rf-i-soldativ-boyaguziv.htmlРакурс
Ватажок ПВК «Вагнер» євген пригожин заявив, що російська армія втекла з позицій в Бахмуті й оголила один із флангів фронту, який довелось прикривати «вагнерівцям». Він поставив ультиматум оборонному відомству рф і генштабу — якщо його найманцям не виділять боєприпаси, то вони покинуть позиції.
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Пригожин вкотре оприлюднив кілька відеозвернень, пов’язаних з катастрофічною нестачею артилерійських боєприпасів. Вночі він анонсував відео, в якому погрожував зробити викриття у тому випадку, якщо боєприпаси не будуть доставлені до 10.40 9 травня. У другому відео, яке з’явилося о 10.53 він знову поскаржився на військове керівництво рф.
Генерали рф він знову звинуватив в нестачі боєприпасів, «знищенні російського народу» і «зраді батьківщини». Неодноразово наголошувалося на боягузтві регулярної російської 72-ї мотострілецької бригади (яка втекла з поля бою, відступивши на 3 км) та підрозділів, сформованих «Газпромом» (які відмовилися брати участь у бойових діях).
Окремо пригожин видав пасаж про якогось «щасливого дідуся», який «може виявитися мудаком». За контекстом виступу, швидше за все, мав на увазі хтось із керівництва міноборони. Проте висловлювання звучить настільки двозначно, що можна припустити, що під інфантильним «щасливим дідусем» мав на увазі володимир путін.
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