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Китай прораховує можливі наслідки вторгнення на Тайвань – Столтенберг
Китай прораховує можливі наслідки вторгнення на Тайвань — Столтенбергhttps://racurs.ua/ua/n182895-kytay-prorahovuie-mojlyvi-naslidky-vtorgnennya-na-tayvan-stoltenberg.htmlРакурс
Китай прораховує можливі наслідки вторгнення на Тайвань, спостерігаючи за війною країни-агресора росії проти України. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю CNN.
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З його слів, спостерігаючи за триваючою повномасштабною агресією кремля, Пекін прораховує наслідки можливого вторгнення на Тайвань.
Пекін уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, за ціною, яку платить президент путін, а також за потенційними здобутками рф. Тож те, що відбувається в Україні, насправді має значення для розрахунків Китаю щодо, наприклад, Тайваню, — вважає Столтенберг.
Він переконаний, що безпека світу має глобальний характер.
Те, що відбувається в Європі, має значення для Азії, а те, що відбувається в Азії, має значення для Європи, — зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, у звіті розвідки США вказано, що Китай готується до захоплення Тайваню, але хотів би «мирного возз'єднання».
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