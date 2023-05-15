За даними ГУР, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей залишається 152 тисячі російських військових.

.

Всі їхні дії вказують на те, що вони готуються до оборони. Цивільне населення, в тому числі й персонал захопленої АЕС в Енергодарі, примусово вивозять.

Мова йде про людей, які або свідомо працювали на агресора, або були змушені це робити. Їм розповідають, що там скоро почнуться бойові дії, що цю територію нібито будуть обстрілювати та бомбити, тому переконують виїжджати та працювати далі з росіянами", — розповів для «РБК-Україна» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

Він вважає, що так звану «евакуацію» з окупованих територій Півдня України росіяни використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньою підготовкою до боїв — тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки, насамперед, відбувається примусовий вивіз проукраїнського населення. І по-третє, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву, — повідомив Черняк.

Представник ГУР МО України повідомив, що відведення російських бойових підрозділів ні з Запорізької, ні з Херсонської областей наразі не фіксують, а всі дії окупантів вказують на те, що вони готуються до оборони.