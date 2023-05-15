Ердогана чекає другий тур, його партія виграла парламентські вибори

Вибори у Туреччині

https://racurs.ua/ua/n183051-erdogana-chekaie-drugyy-tur-yogo-partiya-vygrala-parlamentski-vybory.html

Ракурс

За результатами виборів президента Туреччини призначено другий тур голосування, який пройде 28 травня 2023 року.

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Жоден кандидат не подолав 50%-го бар'єру. Після обробки 100% протоколів, Ердоган набрав 49,35%, Киличдароглу — 45%.

Сторони вже готуються до другого туру, хоча вчора і вночі було багато розмов зі сторони опозиції про не підраховані голоси та про те, що опонент Ердогана насправді переміг у першому турі. Сінан Оган, який отримав 5,3% підтримає у другому турі Киличдароглу.

Водночас Альянс Ердогана переміг на парламентських виборах у Туреччині.

Правлячий альянс на чолі з партією президента Ердогана (AKP) набрав понад 49,31% голосів і може претендувати на 321 із 600 місць у парламенті. Опозиційний альянс, що складається з шести партій на чолі з партією Киличдароглу (CHP), набрав 35,18%, і отримає 213 місць у парламенті.