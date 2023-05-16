Дружину Шредера вигнали з роботи після вечірки 9 травня у посольстві рф

https://racurs.ua/ua/n183094-drujynu-shredera-vygnaly-z-roboty-pislya-vechirky-9-travnya-u-posolstvi-rf.html

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Дружина екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера Со Йон Кім-Шредер втратила роботу у компанії NRW. Global Business після того, як разом із чоловіком відвідала урочистий захід, організований 9 травня посольством росії у Берліні. Поведінку Шредера, відомого своїми тісними зв’язками з кремлем, німецькі політики назвали «незбагненним несмаком».

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Пані Шредер-Кім звільнена з негайним набуттям чинності розпорядження, і її працевлаштування в NRW. GlobalBusiness буде припинено без попередження. Компанія NRW. Global Business неодноразово вказувала пані Шредер-Кім на те, що представники не повинні публічно висловлюватися з політично чутливих питань, особливо щодо російської агресії в Україні, — заявила прес-секретар міністра економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Мона Нойбаур, повідомляє Bild.

Представник компанії вказав, що розірвання трудових відносин було розглянуто з юридичної точки зору і наразі ця перевірка завершена.

Нагадаємо, Шредер разом із дружиною, лідерами лівої партії, а також правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та ще кількома німецькими політиками відвідали захід, організований посольством росії 9 травня.