Президент ПАРЄ радить Україні провести вибори під час воєнного стану - Данілов відповів

https://racurs.ua/ua/n183115-prezydent-parie-radyt-ukrayini-provesty-vybory-pid-chas-voiennogo-stanu-danilov-vidpoviv.html

Ракурс

Жодних виборів в умовах воєнного стану в Україні не буде.

.

Про це 16 травня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

У ПАРЄ повинні чітко розуміти, що у нас є своя Конституція і закони нашої країни, за якими ми повинні жити. Коли діє такий стан, у якому ми з вами знаходимося сьогодні, жодних виборів, ні президентських, ні парламентських, бути не може. Крапка, — сказав він в етері телемарафону.

Така заява Данілова стала реакцією на слова президента Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокса. В інтерв’ю «Європейській правді» він наполіг на необхідності проведення парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.

На його думку, це складний виклик, адже Конституція не дозволяє проводити вибори в умовах воєнного стану. Але влада має знайти рішення.

Це не наше питання — вказувати, як це зробити, але, звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І, звичайно, ви це зробите, — наголосив він.

За словами президента ПАРЄ, союзники не матимуть претензій до України, якщо вибори будуть «не ідеальними». Але якщо їх не буде — «у всіх будуть запитання, бо без виборів демократія неможлива».

Раніше президент Зеленський допустив скасування чергових парламентських виборів, якщо до того часу в Україні діятиме воєнний стан. Про це Зеленський повідомив 14 травня під час пресконференції в Берліні.

Якщо воєнного стану не буде, то буде. Ну, в законі написано, що за Конституцією України після закінчення воєнного стану, я думаю, за 90 днів проводяться вибори, — наголосив глава держави.

Чергові вибори до Верховної Ради за графіком мають відбутися 29 жовтня 2023 року.